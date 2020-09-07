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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi'nden eğitime tam destek

İHA

Nazilli Belediyesi'nden eğitime tam destek

Nazilli Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve pandemi süreci boyunca tüm öğrencilerin uzaktan eğitim ile sınav dönemlerini güvenli bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor.
Nazilli’ye bağlı, merkeze uzak ve internet erişimi olmayan mahallelerin tespiti için saha çalışması yaptıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’na giremeyen hiçbir öğrenci kalmaması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Söz konusu çalışmaların yanı sıra ilçe genelinde sınava giren öğrencilerin sağlığının korunması için düzenli olarak dezenfektan paketi dağıtımı yapıldığını hatırlatan Başkan Özcan, “Covid19 salgını nedeniyle 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na giren öğrencilerimizi Nazilli Belediyesi olarak bu kez de yalnız bırakmadık. Sabah erken saatlerde Nazilli Lisesi, Menderes Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Atatürk Lisesi ve 5 Eylül Ortaokulu’nda görevlendirilen personellerimiz sınava giren bin 880 öğrencimize maske, dezenfektan ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Ülkemizde Covid19’un görüldüğü ilk günden bu yana büyük bir olgunluk gösteren tüm öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlatılan uzaktan eğitim süreci ile tüm öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemi için harekete geçtiğini belirten Başkan Özcan, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi Nazillimizde de internet erişimi konusunda problemlerin yaşandığı alanlar bulunduğunu tespit etmiştik. Genellikle ilçemiz merkezine uzak noktalarda bulunan bu mahallelerde uzaktan eğitim alan öğrencilerimizin tespiti, erişim ağının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.” Nazilli Belediyesi olarak her zaman bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

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