Nazilli’de zirai alanda yangın çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Hasköy Yukarı Mahalle yakınında bulunan zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mahalleye yakın mesafedeki yangını söndürmek için ekipler ile birlikte mahalle sakinleri de seferber oldu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.