Aydın Valisi Aksoy’un ’19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy’un ’19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

İHA

Aydın Valisi Aksoy’un ’19 Eylül Gaziler Günü’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Hüseyin Aksoy mesajında "Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Aziz milletimizin Atatürk’e şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanının verildiğini ve 19 Eylül tarihi ’Gaziler Günü’ olarak kabul edildiğini hatırlatan Aydın Valisi Hüseyin Aksu, "Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Al bayrağımızın özgürce dalgalanması, istiklalimiz ve cennet vatanımız uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla ulusal varlığımız elde edilerek bu günlere kadar ulaşılmıştır. Bundan sonra da, kahraman gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları Cumhuriyetimizi birlik ve bütünlük içinde koruyacak, ülkemizi el birliğiyle daha da güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gezi teknelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Gezi teknelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi ...
Kuşadası Ticaret Odası’nda KOSGEB için bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Ticaret Odası’nda KOSGEB için bilgilendirme ...
Başkan Günel, farkındalık oluşturmak için belediyeye bisikletle gitti
YEREL HABERLER Başkan Günel, farkındalık oluşturmak için belediyeye ...
Karacasu’da 9 iş yeri yapımı projesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Karacasu’da 9 iş yeri yapımı projesinin temeli atıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına ...
Kuşadası’nda, alkollü vatandaş kanlar içerisinde bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda, alkollü vatandaş kanlar içerisinde ...
31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı Suç makinesi Aydın'da yakalandı
YEREL HABERLER Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı Suç makinesi ...
'Devlet Övünç Madalyası' töreninde, Vali Aksoy duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER 'Devlet Övünç Madalyası' töreninde, Vali Aksoy duygu ...
Aydın’da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi Aydın'da Korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda ...
Aydın’da duygulandıran tören Devlet övünç madalyası tevcih töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da duygulandıran tören Devlet övünç madalyası ...
Yenipazar’da korona alarmı Belediye Başkanı, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yenipazar’da korona alarmı Belediye Başkanı, ...
İsabeyli Mahallesi’nde abdesthane ve yeni mezarlık alanı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER İsabeyli Mahallesi’nde abdesthane ve yeni mezarlık ...
Demokrasi şehidi Adnan Menderes memleketi Koçarlı’da anıldı
YEREL HABERLER Demokrasi şehidi Adnan Menderes memleketi Koçarlı’da ...
Uğur Derin Dondurucu’dan, kışa hazırlık kampanyası
YEREL HABERLER Uğur Derin Dondurucu’dan, kışa hazırlık kampanyası
Kuşadası'nda başkan farkındalık için işe bisikletle gitti
YEREL HABERLER Kuşadası'nda başkan farkındalık için işe bisikletle ...
Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes’i andı
YEREL HABERLER Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes’i andı
İncirliova Belediyesi Acarlar’da yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER İncirliova Belediyesi Acarlar’da yol bakım ve onarım ...
Söke AK Parti’nin Yeni Yönetimi Mazbatasını Aldı
YEREL HABERLER Söke AK Parti’nin Yeni Yönetimi Mazbatasını Aldı
Nazilli Belediyespor'da sürpriz ayrılık
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da sürpriz ayrılık
Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı İnce bağırsağından 50 adet zeytin çekirdeği çıktı
YEREL HABERLER Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı İnce ...
Kuşadası Belediyesi’nin bayan zabıtasından engelli vatandaşa anlamlı yardım
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin bayan zabıtasından engelli ...
Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına girdi
YEREL HABERLER Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına ...
ASKİ'den Kuşadası için yeni içme suyu kaynağı
YEREL HABERLER ASKİ'den Kuşadası için yeni içme suyu kaynağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X