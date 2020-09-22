Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi Karacasu’da yaşayacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Belediye tarafından hazırlanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi hizmete açıldı. Çalışan ailelerin çocuklarının gün boyu bırakabilecekleri bir eğitim ve oyun yuvası haline getirilen aktivite merkezinin ilçedeki en büyük eksikliği giderdiği belirtildi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Haluk Alıcık, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, Meclis Üyeleri ve velilerin katıldığı merkezin açılışı yapıldı.

Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezine adı verilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Zeki İnal; ‘’Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, 1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya geldi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın 11 Ekim 2016 tarihinde atanmıştı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin müzik öğretmenliği bölümünde okumuş ve Halk Oyunları Topluluğu'nda çalışmıştı.100 Ses Gençlik Korosu'nun sopranosuydu. Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, çocuklara müziği sevdirmek için gittiği Batman'da karne gününde terörün hedefi oldu. Henüz 7 aylık öğretmenken görev yaptığı Batman’ın Kozluk İlçesinde karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bizler de değerli şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın ismini Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezimize vererek Karacasu’muzda yaşatmak istedik. Öğretmenimizin çok değerli ailesi ile görüşerek bu isteğimizi ilettik. Aybüke öğretmenimizin bıraktığı yerden çocuklarımıza okulu sevdirme görevini, adının da yaşadığı Çocuk Oyun ve Aktivite merkezimizde devam ettireceğiz. İlçemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun’’ dedi.

05 yaş arası yaklaşık 50 çocuğun hizmet alacağı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi ilk günden büyük ilgi gördü.

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