Didim Belediyesi’nde HES kodu dönemi

Didim Belediyesi Korona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırmaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında belediyeye girişlerde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama sistemine geçildi. HES Kodu olmayan ya da kapalı alana girmek istemeyen vatandaşlar için belediye bahçesine mobil ödeme noktaları koyuldu.

Didim Belediyesi salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ‘HES kodu’ sorgulanarak alınması kararı kapsamında, Didim Belediyesi hizmet binalarına girişler “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden alınacak olan “HES Kodu” ile yapılmaya başlandı.

Uygulama kapsamında belediyeye gelen vatandaşlarımıza cep telefonlarından “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden alınacak “HES Kodu” ile sorgulama yapılacak. Sorgunun ardından “Riskli değil” ifadesi görüldükten sonra vatandaşlar Didim Belediyesi hizmet binasına giriş yapabilecekler. “Riskli kişi” olarak belirlenen vatandaşlarımızın belediyeye girişi engellenerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

HES Kodu olmayan ve kapalı alanlara girmek istemeyen vatandaşlarımızın belediyeye vergi ödemelerini gerçekleştirmeleri için Didim Belediyesi bahçesine Mobil Ödeme noktası kuruldu. Vatandaşların sosyal mesafeler gözetilerek ödemelerini Mobil Ödeme noktasından yapabilecek.



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