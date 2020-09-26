Bozdoğan’da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Soner Divli başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kovid19 salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken Bozdoğan Kaymakamlığı koordinesinde haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Soner Divli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son 2 haftadaki çalışmalar değerlendirilirken, gelecek hafta içinde yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerçekleştirilen korona denetimlerine de ilişkin çalışmalar görüşülürken, koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. Kaymakam Divli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri de katıldı.



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