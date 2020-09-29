Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu “Sadece kadının beyanı esas alındığı için cezaevinde yüzlerce mağdur erkek var”

Aydın’ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi’nde yaşandığı ileri sürülen bir cinsel istismar olayından dolayı, kadının beyanı esas alınarak 4 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada adli kontrol şartı ile salıverilen şahıs konuştu. Olayın esas mağduru kendisi olduğunu, kadının beyanı esas alındığı için kendisi gibi cezaevinde delilerin toplanma sürecini bekleyen çok sayıda erkek mağdur olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir kız çocuğu babası olduğunu ve hakkında ortaya atılan iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten K.D., “Telefonuma mesaj atılan benim. Kendimi korumak için her yolu deneyen benim. Ancak yine de şikayete uğrayıp suçlanan ben oldum. Aile ekonomik durumu iyi olmadığını belirtip avukat tutamadıklarından dolayı benim salıverildiğimi beyan etmiş. Oysa benim de avukat tutmaya ekonomik durumum elverişli olmadığı için benim avukatım da baro tarafından görevlendirilen avukat idi. Şu anda mahkeme süreci devam ettiği için mahkemeye sunduğum mesajlar ve delilleri kimse ile paylaşamıyorum. Erkek de olsa bir insanın onuru bu kadar ucuz olmamalı” diyerek son zamanlarda erkeklerden öfke almanın en kolay yolunun taciz yakıştırması olduğunu söyledi.

Hakkında ileri sürülen iddialar ve toplumun bu yöndeki hassasiyeti ve konuyla ilgili yayınlanan haberlerin ardından gerek iş gerekse sosyal hayatında ciddi sıkıntılar çektiğini belirten K.D. “Ocak ayında yapılacak karar duruşması ile doğruların ortaya çıkacağına inanıyorum. Mahkeme sonunda yaşadıklarım ve sadece kadının beyanı esas alınarak erkeklerin uğradığı haksızlıkları dile getiren bir kamuoyu açıklaması yapacağım. Ancak mahkeme sonuna kadar susmak zorundayım” diye konuştu.

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