Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi

DHA

Beslediği pitbullun saldırısında yaralandı, sevgisini kedilere verdi


Eşber OKAYER/KUŞADASI(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, geçen yıl beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu kollarından yaralanan Halil Cici (50), yaşadığı dehşetin ardından evinin önünde bulduğu iki sokak kedisini sahiplendi. 'Beyaz' ve 'Sarı' ismini verdiği kedileri evinde besleyen Cici, "Bir daha kesinlikle pitbull beslemeyeceğim" dedi.
Kuşadası'nda boya işleri yapan evli ve 2 çocuk babası Halil Cici, 11 Ağustos 2019'da oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğine mama vermek için yanına gitti. Köpek, bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığıldı. Durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardım etmeye çalıştı, ancak köpek ona da saldırdı. Köpekten kurtulan Üzeyir A., polise haber verdi. Gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği tabancayla vurup etkisiz hale getirdi.
Kuşadası Devlet Hastanesi'nde 4 ay tedavi gören Halil Cici, yaşadığı pitbull dehşetinden sonra hayvanları sevmekten vazgeçmedi. Cici, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evinin önünde bulduğu iki sokak kedisini sahiplendi. 'Beyaz ve 'Sarı' ismini verdiği kedilere evinde bakan Cici, yaşadığı travmayı hayatının sonuna kadar unutmayacağını söylerken, Pitbull köpeği olanlara da uyarılarda bulundu.
SİLAHTAN BİR FARKI YOK
Pitbull cinsi köpeklerin silahtan bir farkının olmadığını belirten Halil Cici, saldırı sonrası aldığı yaraları gösterip yaşadığı fiziksel sorunlardan bahsederek, "Hektor bana sebepsiz yere saldırdı. Eğer komşum o anda yardımıma koşup polislere haber vermeseydi, belki de şimdi yaşamıyor olacaktım. Bu tür köpeklerin ne yapacağı hiç belli olmuyor. Şimdi sokakta aynı büyüklükte başka köpekler görsem hemen yaşadığım o kötü olay aklıma geliyor. Kollarımı hala tam olarak kullanamıyorum. Çok fazla çalıştığımda ağrıyor. Buradan pitbull sahiplerine seslenmek istiyorum. Eğer yapabiliyorlarsa beslemekten vazgeçsinler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-09-30 12:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı
İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
YEREL HABERLER İncir ve hayvan hırsızlığına kameralı önlem
Hayatı zorlaştıran fazla kilolar artık sorun olmaktan çıkıyor Hollywood starlarını sporsuz zayıflatan ve tek uygulama ile incelten yöntem Türkiye’de
YEREL HABERLER Hayatı zorlaştıran fazla kilolar artık sorun olmaktan ...
Nazilli Belediyespor'un gözü seri galibiyetlerde 
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un gözü seri galibiyetlerde 
Depo yangını korkuttu
YEREL HABERLER Depo yangını korkuttu
78 yaşında aynı anda 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 78 yaşında aynı anda 4 kalp ameliyatı ile sağlığına ...
Denetimlerde bu sefer ceza yerine ödül verildi
YEREL HABERLER Denetimlerde bu sefer ceza yerine ödül verildi
Nazilli’de uyuşturucu ile mücadelede 13 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu ile mücadelede 13 şahsa işlem ...
Bozdoğan’da Korona virüs demetimi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da Korona virüs demetimi
Didim Rumelili Romanlar Derneği’nden Başkan Atabay’a destek
YEREL HABERLER Didim Rumelili Romanlar Derneği’nden Başkan Atabay’a ...
Okul servisleri için yeni korona tedbirleri belli oldu
YEREL HABERLER Okul servisleri için yeni korona tedbirleri belli ...
Korona denetimlerinde 35 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Korona denetimlerinde 35 bin TL ceza kesildi
Vali Aksoy, Nazillili Muhtarlar ile görüştü
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Nazillili Muhtarlar ile görüştü
Karacasu’da vaka sayısı sıfırlandı Karacasu’da pozitif vakalar kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Karacasu’da vaka sayısı sıfırlandı Karacasu’da ...
Nazilli'de Zafer Mahallesi yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli'de Zafer Mahallesi yenileniyor
Engelli oğlunu mutlu etmek için 25 yıldır her akşam birlikte yürüyor
YEREL HABERLER Engelli oğlunu mutlu etmek için 25 yıldır her akşam ...
Engelli oğlunu mutlu etmek için 25 yıldır her akşam birlikte yürüyor
YEREL HABERLER Engelli oğlunu mutlu etmek için 25 yıldır her akşam ...
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı 
18 yıl önce işlenen cinayetin firari sanığı yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl önce işlenen cinayetin firari sanığı yakalandı
18 yıl önce işlenen cinayetin firari sanığı yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl önce işlenen cinayetin firari sanığı yakalandı
18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Buharkent’te trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Buharkent’te trafik kazası: 1 ölü
Aydın'da zeytinlik alanda yangın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da zeytinlik alanda yangın: 2 yaralı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı ile anılan kişi darbedildi
YEREL HABERLER Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı ile anılan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X