Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu, Bilim Kurulu tavsiye kararına uydu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında, Aydın’da ek tedbirler alındı. İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı ile, Aydın’da meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelendi.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 8 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda Aydın'da meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 2 ay süre ile ertelendi. Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nun 116 nolu kararında şu ifadelere yer verildi; "Mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler için getirilen etkinliklerin ertelenmesi düzenlenmesi bu kurum/kuruluşların genel kurullarını kapsayacak şekilde etkinliklerin ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Öte yandan alınan karara uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı bildirildi.

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