Nazilli'de Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet aktı

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Belediye Meydanı'nda bulunan Osmanlı Çeşmesi'nden, Mevlid Kandili dolayısıyla şerbet akıtıldı.

Nazilli Belediyesi'nce Belediye Meydanında yaptırılan Osmanlı Çeşmesinden Mevlid Kandili nedeniyle 5 bin kişilik şerbet ikram edildi. Belediye Meydanına gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çeşmeden akan şerbeti bardaklara doldurup vatandaşlara sundu. Başkan Özcan, "Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 5 bin kişilik şerbet hazırladık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, gerekli her türlü önlemi alarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-10-28 17:28:16



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