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Nazilli'de Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet aktı

DHA

Nazilli'de Osmanlı Çeşmesi'nden şerbet aktı


Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Belediye Meydanı'nda bulunan Osmanlı Çeşmesi'nden,  Mevlid Kandili dolayısıyla şerbet akıtıldı.
Nazilli Belediyesi'nce Belediye Meydanında yaptırılan Osmanlı Çeşmesinden Mevlid Kandili nedeniyle 5 bin kişilik şerbet ikram edildi. Belediye Meydanına gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çeşmeden akan şerbeti bardaklara doldurup vatandaşlara sundu. Başkan Özcan, "Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 5 bin kişilik şerbet hazırladık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, gerekli her türlü önlemi alarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-10-28 17:28:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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