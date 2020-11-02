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İzmir’deki depremde hayatının kaybeden Küçükyumuk ailesi son yolculuklarına Aydın’dan uğurlanacak.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı enkazından MertEda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’in cansız bedenine ulaşılarak çıkartılmıştı. İzmir’deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan Küçükyumuk Ailesi’nden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı.

Depremde hayatını kaybeden MertEda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki oğulları Ateş’in cenaze namazları yarın öğlen Efeler Bey Camii’nde kılınacak. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından baba Mert Küçükyumuk’un Efeler’de, anne Eda ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk’un ise İzmir’in Ödemiş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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