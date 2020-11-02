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Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Hasret gidermek için bir araya gelen iki arkadaş arasında alkolün de etkisiyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı

İHA

Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Hasret gidermek için bir araya gelen iki arkadaş arasında alkolün de etkisiyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı

Didim’de 23 yaşındaki Deniz Çınar'ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Askerden izne geldiği öğrenilen Çınar'ın en yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cinayetin, uzun süredir ayrı olan iki arkadaşın birlikte alkol alıp eğlendikten sonra alkolün etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işlendiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim’in Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demircide çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın cansız bedeni 1 Kasım Pazar sabahı yaşadığı evin sokağında bulunmuştu.
Sabah saatlerinde işe giden ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan Deniz Çınar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan Didim Jandarması olayı kısa sürede aydınlattı. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar’ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Ö. (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar'ın en yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve askerden izinli geldiği öğrenilen Ahmet Ö.'nün, ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan Ahmet Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Deniz Çınar’ın ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyeniköy’de toprağa verileceği belirtildi.

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