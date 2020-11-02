Bıçakla öldürülen gencin katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı (2)

TUTUKLANDI
Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin bulunduğu sokakta, sırtında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Deniz Çınar'ın (23) katil zanlısı olarak gözaltına alınan çocukluk arkadaşı Ahmet Öztürk (22) sevk edildiği adliyede tutuklandı.AYDIN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2020-11-02 17:39:06
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