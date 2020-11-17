Koronavirüs vakaları artınca vatandaşa videolu mesajla uyarıda bulundular



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Buharkent ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü ve Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının 3 haneli rakamlara ulaşması üzerine, vatandaşları çektikleri videoyu SMS olarak göndererek uyardı.

Koronavirüs vakasının en çok artış gösterdiği illerden biri de Aydın oldu. Özellikle ilçelerde koronavirüs vakalarında büyük artış yaşandı. Bu ilçelerden biri olan Buharkent'te Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının üç haneli rakamlara ulaştığı bildirildi.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve Buharkent Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol, vatandaşlara çektikleri videoyu SMS olarak göndererek uyarılarda bulundu. Kaymakam Ülkü ve Belediye Başkanı Erol, görüntülerde birlikte yer aldı. Videoda konuşan Kaymakam Kemal Ülkü, "Saygıdeğer Buharkentliler ilçemizde Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu videoyu çekmemiz zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Covid-19 vaka artışının nedeni; ilçemizdeki ev ziyaretlerinden kaynaklandığı görülmüştür. Sizlerden ricamız ev ziyaretlerini yapmamanızdır. Aynı zamanda konulan kurallara eksiksiz bir şekilde uymanızdır. Maske, mesafe ve hijyen konusunda sizlerden daha duyarlı olmanızı rica ediyorum. Yaşanan vaka artışları ilçemizde 3 haneli rakamlara ulaşmıştır. Eğer konulan kurallara uymazsak bu artış artan bir hızla devam edecektir. Sizlerden ricamız toplu olarak bir araya gelmekten kaçınmanız, mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamanız ve konulan kurallara eksiksiz uymanızdır. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve hep birlikte bu işten kurtulalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Buharkent Burhan CEYHAN

2020-11-17 15:01:07



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