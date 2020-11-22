Kuşadası yeni parkları ile güzelleşiyor

“Daha yeşil bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent merkezine 5 yeni yeşil alan kazandırmak için kolları sıvadı. 2 parkı bütünüyle yenileyecek olan ekipler, 2 park ile 1 yeşil alanın ise yapımına başladı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işleri aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da kente yeni park alanları kazandırmak için mesai harcıyor. Bir buçuk yıl içerisinde farklı mahallelerde 15 park ve yeşil alanın yapımını tamamlayan, 13 alanı ise yenileyen Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirdiği modern ve özgün peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Kadınlar Denizi Mahallesi’ne iki yeni park

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde iki yeni parkın yapına devam ediyor. Körfez ve Serhat siteleri arasında yer alan 1485 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta çocuk oyun grubu, spor aletleri ve oturma alanları yer alacak. İstinat duvarı örülme işlemi tamamlanan parkın peyzaj tasarımı da Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak. Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde yer alan parkın yapım çalışmaları ise devam ediyor. Parka istinat duvarı ve seyirci tribünü yapılacak. 2723 metrekarelik alanda uygulanan dolgu işlemi tamamlanan parkta ayrıca tenis kortu, 3 potalı basketbol sahası, spor aletleri ve oturma grupları yer alacak. Park peyzaj çalışmasının tamamlanmasının ardından kullanıma açılacak.

Yakup Ziya Tan Parkı yenileniyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı’nın yenileme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Hafriyat ve tesviye çalışmaları süren parkın bir yandan istinat duvarları yenileniyor. Yenilenen Yakup Ziya Tan Parkı’nın içerisinde çocuk uyun grubu, spor aletleri, oturma grupları ve yürüyüş yolları yer alacak. Parkın otomatik sulama sistemiyle, aydınlatmaları da yenilenecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Denizel ve Sürücü sokakların arasında kalan 1022 metrekarelik arazi üzerinde de yeşil alan oluşturma çalışmalarına başladı. Modern ve özgün bir peyzaj çalışması uygulanacak alan içerisinde oturma grupları ile bir seyir terası yer alacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki 750 metrekare alana sahip parkın yenileme çalışmalarına da başladı. Çimlendirme işlemi tamamlanan parkta peyzaj çalışması da gerçekleştirilecek.

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