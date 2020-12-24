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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yaşlı Sağlığına Çok Yönlü Yaklaşım’ adlı kitap yayınlandı

İHA

‘Yaşlı Sağlığına Çok Yönlü Yaklaşım’ adlı kitap yayınlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim veren disiplinlerarası Yaşlı Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin öncülüğünde hazırlanan ‘Yaşlı Sağlığına Çok Yönlü Yaklaşım’ adlı kitap yayınlandı.

Prof. Dr. Güzel Dişcigil, editörlüğünü yapmış olduğu kitap için, “Ana Bilim Dalımız bünyesinde öğrencilerimiz için kaynak kitap hazırlamak üzere başladığımız çalışmalarımız, farklı disiplin ve mesleklerden, alanlarında yetkin yazarlarımızın katılımı ile zenginleşti ve yaşlı sağlığına kapsamlı, çok yönlü yaklaşım sunan kitabımız ortaya çıktı. Kitabımızın, yaşlanma ve yaşlı sağlığı ile ilgili geniş kapsamlı kaynak arayışında olan herkesin ilgisini çekebileceğini düşünüyorum” dedi.

Kitapta yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili temel kavramlar ve genel konuların yanı sıra sık karşılaşılan yaşlılık döneminin önemli sağlık konularının ele alındığını belirten Yaşlı Sağlığı Ana Bilim Dalı kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzel Dişcigil, “Ülkemizde yaşlı sağlığı alanında disiplinler arası anlayışla eğitim veren az sayıda program mevcut. Bu alanda yine disiplinler arası yaklaşımla yazılmış kaynak sayısı oldukça az. Kitabımızın öncü yazarları, ülkemizde interdisipliner lisansüstü eğitim vermek üzere kurulmuş olan ilk Yaşlı Sağlığı Anabilim Dalının öğretim üyeleri oldu" diye konuştu.

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