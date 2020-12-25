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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İncirliova’da sağlıklı kentleşme için protokol imzalandı

İHA

İncirliova’da sağlıklı kentleşme için protokol imzalandı

İncirliova Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi arasında “Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında kurumların öncelikli çalışma alanının deprem olacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın makam odasında düzenlenen imza törenine, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, İncirliova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Onur Orcan, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Altan Güney katıldı.
Protokole göre her iki kurum gerekli olan mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslar ile mesleki ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getirilebilmesi için ortak hareket edecek.
İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, "İncirliova, Aydın merkeze yakınlığı, hızlı gelişme potansiyeli ve adeta ikinci bir merkez ilçe olma konumu sebebiyle çok önemli bir ilçemiz. Hızla nüfusu artan, yapılaşmanın fazla olduğu bir alan. Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketleri de vatandaşlarımızın güvenliği için kurumlarımızın işbirliğini gerekli kılıyor. Öncelikli çalışma alanımız zaten deprem çalışmaları olacak. Bu nedenle aramızda kurulan işbirliği de büyük öneme sahip. İncirliova Belediye Başkanı Sayın Aytekin Kaya’ya bizimle dayanışma içerisinde olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.
“İşbirliğini önemsiyorum”
İmzalanan protokolle ilçede sağlıklı yapılaşmanın artacağını ifade eden Başkan Kaya, “İnşaat Mühendisleri Odamız ile imzaladığımız protokolü sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için çok önemsiyorum. Sürekli nüfus artışı olan, yapılaşmanın fazla olduğu bir ilçeyiz. Depremde en büyük gerçeğimiz. Bu sebeple her iki kurum olarak halkımızın huzur ve güvenliği için etkin bir işbirliği ve dayanışma içinde olacağız. Verimli bir çalışma olacağını düşünüyorum. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özlenen Alcı’ya ve emek veren tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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