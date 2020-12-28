Aydın'da çalınıp Denizli'de bulunan traktör hırsızlığına 5 tutuklama

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinden 10 gün önce çalınan traktör, jandarmanın takibi sonucu Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuyucak'ın kırsal Yamalak Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nin traktörü, geçen 18 Aralık'ta deposunun kilitleri kırılarak çalındı. Sabah traktörünü depoda bulamayan R.K. jandarmaya haber verdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalınan traktörün bulunması için harekete geçti. Bölgedeki 13 Mobese kamerasını 65 saat inceleyen ekipler, traktörün Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, çalınan traktöre ulaştı. Traktör sahibine teslim edilirken, traktör hırsızlığı şüphelisi O.B., A.O.D., T.K., E.İ. ve E.A. evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-12-28 17:01:50



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