Kuşadası Belediyesi’nde online ödeme kolaylığı

Kuşadası Belediyesi, 7256 sayılı kanun kapsamında belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için online başvuru hizmeti vermeye başladı. Pandemi nedeniyle belediyeye gelmek istemeyen Kuşadalılar, belediyeye olan borçlarını 31 Aralık’a kadar yapılandırarak Ebelediye üzerinden peşin ya da taksitler halinde ödeyebiliyor.

Kuşadası Belediyesi, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için online ödeme kolaylığı getirdi. Kuşadalılar, 31 Aralık tarihine kadar emlak, çevre temizlik, eğlence, ilan reklam ve para cezaları gibi belediyeye olarak borçlarını Kuşadası Belediyesi’nin web sitesinde yer alan “EBelediye” sekmesi üzerinden yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekler.



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