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Söke’de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şahıs yakalandı

İHA

Söke’de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şahıs yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarla son dönemde hırsızlara göz açtırmıyor. Yapılan son çalışmalarda 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri SökeMilas Karayolu üzerinde bulunan zeytinlik arazide yılbaşı gecesi ağaç altına saklanmış motosiklet ve ertesi gün yine aynı arazide battaniyeye sarılı 102 ekran televizyon buldu. Önceden yapılan müracaatlardan yola çıkan Söke polisi bulunan motosiklet ve televizyonun sahiplerine ulaştı. Bunun üzerine yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma sonucunda iki ayrı hırsızlık olayını O. S., T. A. ve F.Ü.’ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu şahıslardan kısa bir süre önce bisiklet hırsızlığı da yaptığı belirlenen F.Ü. yakalanırken; kısa sürede diğer şahıs T.A. da yakalanırken; O.S.’nin arama çalışmasının devam edildiği öğrenildi.
Diğer taraftan Söke Polisi tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 25 Aralık günü Konak Mahallesi’nde bulunan bir inşaattan hırsızlık olayını V.İ., İ.K. ve O. B.’nin yaptığı tespit edildi. Bu olayı araştırırken Söke Polisi, 29 Kasım’da meydana gelen hırsızlık olayında çalınan bisikletin S.S. isimli şahsın evinde olduğunu öğrendi. Şüpheli şahıs S.S.’nin evinde yapılan aramada 2 adet kime ait olduğu belli olmayan ses sistemi, bir adet kama şekilde bıçak, bir miktar kristal tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Şahıs S.S. gözaltına alınırken, şahsa uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmanın dışında suç eşyasını satın almaktan da işlem yapıldığı belirtildi.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet bisiklet, evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları aydınlığa kavuşturulurken; bu olayların failleri olarak belirlenen F.Ü., G.Ç., S. S., M.U., V.İ., T.A., İ. K. İsimli 7 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edilirken; firari şüpheliler O. S. ve O.B.’nin yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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