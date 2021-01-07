İlk kadın sendikacı Zehra Kosova’nın ismi Kuşadası’nda parkta yaşatılacak

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin ve Kuşadası’nın önemli isimlerini parklarda yaşatıyor. Son olarak Türkiye’deki sendikal mücadelenin kadın önderlerinden Zehra Kosova’nın ismi Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımına devam edilen bir parka verildi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla yapılan yeni parklarda topluma mal olmuş ve sevilen isimler yaşatılıyor. Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde Mehmet Alkışlı, Dr. Ali Alkış ve Aras Büyüktanır gibi kent hafızasında yer etmiş isimlerle birlikte Muzaffer İzgü, Neslican Tay gibi ülke çapında tanınırlığı olan kişilerin isimleri yapımı tamamlanan parklarda ölümsüzleştirilmişti. Son olarak Türkiye işçi hareketinin ilk temsilcilerinden Zehra Kosova’nın ismi Kuşadası Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımına devam edilen bir parka verildi. 2001 yılında yaşamını yitiren Kosova’nın ismini yaşatacak olan park Şehit Er Serkan Altınkaynak 2'inci sokak üzerinde yer alıyor.

Türkiye’nin ilk kadın sendikacısı olarak tanınan Zehra Kosova’nın ismini yaşatacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, oturma alanları yer alacak. İstinat duvarı örme işlemi tamamlanan parkın peyzaj tasarımı da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak. Park en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.