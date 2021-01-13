Büyükşehir, Kuyucak Yeşildere Mahallesi’ndeki yol çalışmasını tamamladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımdan yararlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım, bakım, yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuyucak ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki bağlantı yolunda 8 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracak olan yolun ihtiyaç duyulan yerlerine doğal su akışını düzenlemek için beton büz borular yerleştirildi. Ulaşım için daha kaliteli ve güvenli hale getirilen yolda yapılan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Necip Koç, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışması nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Muhtar Koç, “Yaklaşık bin 400 metre uzunluğunda olan bu yol bizim için çok önemliydi. Yolun yapılmasıyla ilgili talebimize olumlu cevap geldi ve yolumuzda güzel bir çalışma yapıldı. Özlem başkan ve ekiplerinden Allah razı olsun. Yeşildere Mahallesi halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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