Dağ Mahallesi’ndeki hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Dağ Mahallesi’nde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayının şüphelileri asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dağ Mahallesi’nde 3 Ocak ve 10 Ocak tarihlerinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir araştırma yaparak bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Teknik çalışma da başlatan ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak R:O. ve Y.Ü. isimli kişileri belirledi. Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, asayiş ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Y.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.O. isimli şüpheli ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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