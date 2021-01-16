Meclis kararına, Alıcık’tan teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince Didim’de bulunan 2 caddeye Alparslan Türkeş ve İlham Aliyev’in isimlerinin verilmesi kararı sonrasında MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, açıklama yaparak meclis üyelerine teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Didim’de bulunan Zambak Caddesine Alparslan Türkeş, 2011. caddeye ise İlham Aliyev’in isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edilirken, alınan karar sonrasında MHP kanadından teşekkür açıklaması geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Alparslan Türkeş ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in isimlerinin 2 caddeye verilmesi ile ilgili girişimlerinden dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Cumhur İttifakı Meclis üyelerine teşekkür eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, açıklamasında “Türk Milletimize ve Türk Dünyasına büyük hizmetleri olmuş şahsiyetlerin isimlerini, caddelere ve kamu binalarına vererek, gelecek nesillere bir iz bırakmak ve kentimizin şekillenmesine katkı sağlamak önemli bir çalışmadır. Ziyaretlerimiz sırasında gündeme gelen, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in isimlerinin güzel ilçemiz Didim’de iki caddeye verilmesi hemşerilerimizi ve bizleri mutlu etmiştir. Bu güzelliğin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı, Didim Belediye Başkanı Sayın Ahmet Deniz Atabay beyefendiye, Cumhur İttifakı meclis üyelerimize, dua eden, gönlünden onay veren herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

Aydın için alınan her doğru kararın yanında olduklarına dikkat çeken MHP’li Alıcık; “Cennet Aydın Kentimizin gelişmesi için yapılacak her doğru, bilimsel planlamaların yanında olacağız. Hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyor, maske, mesafe, temizlik disiplini konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kahraman sağlık çalışanlarımıza, salgınla mücadelenin tüm paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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