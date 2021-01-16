Nazilli Belediyespor'dan orta sahaya takviye

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi 32 puanla zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor ara transfer döneminde orta sahaya takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Kozanspor'da kiralık olarak forma giyip bonservisi Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da olan 19 yaşındaki Hasan Yurtseven'i renklerine bağladı. Genç futbolcu, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sezon sonuna kadar kiralık olarak imza attı. Futbola 2012 yılında Maltepe Gençlikspor'da başlayan Hasan, 2019'da Gaziantep FK'da profesyonel oldu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-01-16 11:04:05
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