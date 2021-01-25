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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su satarak protez parası biriktiriyordu, şimdi yürümek için gün sayıyor

İHA

Su satarak protez parası biriktiriyordu, şimdi yürümek için gün sayıyor

Otobüs kaptanlığı yaparken büyük bir facianın önüne geçerek otobüsteki 50 kişinin hayatını kurtaran ve yaşadığı kaza sonrasında her iki bacağı ile el parmaklarından bazıları kaybeden Ramazan Aslan için gereken para toplandı.
10 yıl önce SivasAydın seferi sırasında yolda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle iki bacağı ve 5 el parmağı kesilmek zorunda kalan Ramazan Aslan, 3 yıla yakın süre hastanede tedavi gördü. O günden sonra hayatını engelli bir vatandaş olarak sürdürmeye başlayan Aslan, yeniden yürüyebilmek için Atatürk Kent Meydanı'nda akülü tekerlekli sandalyesinin arkasında yaptırdığı kasa ile su satmaya başladı. Kendisi için gerekli olan protezin 200 bin TL'ye varan parasını biriktirmeye çalışan Aslan, hayırseverlerden destek istemişti. Aydın Valiliği tarafından kendisi için yardım hesabı açılan Aslan'a bir destek de Anadolu Halk ve Barış Platformu'ndan (AHBAP) geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP, Aslan için harekete geçti ve sosyal medya hesabından Aslan için destek çağrısı yaptı. Ünlü sanatçının paylaşımı sonrası Aslan'a yapılan yardımlar hızlandı ve kısa süre içerisinde gerekli olan para toplandı.
"1 lira dahi katkısı olan herkesten Allah razı olsun"
Protez bacaklarına kavuşmak için gün sayan Ramazan Aslan, "Geçtiğimiz dönemlerde ikamet ettiğim Cuma Mahallesi'nin rahmetli olan muhtarı Nafiz Çamoğlu'nun destekleri ile akülü tekerlekli sandalyemin arkasına yapılan kasada su satarak az çok demeden protezlerim için para biriktirmeye çalışıyordum. Tek amacım yürüyebilmekti ve çok şükür ki sesim duyuldu. Bu konuda bana yardımcı olan, 1 lira dahi katkısı olan herkesten Allah bin kere razı olsun. Gereken para toplandı. İzmir'den protezler için geldiler ve ölçülerimi aldılar. Protezlerim hazırlanıyor. İnşallah kısa zaman sonra da takılacak ve ben de o çok özlediğim yürüme hayalime kavuşacağım" dedi.

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