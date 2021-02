Nazillili Öğretmenden Matematiği Sevdirecek Uluslararası Proje

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, yerli ve yabancı ortakları ile matematiği kolay öğrenmek için proje hazırladı. Atatürk Ortaokulu Matematik öğretmeni Enes Özkan'ın öğrencileri ile yürüttüğü "Karikatürlerle Matematik Öğreniyorum" projesi uluslararası düzeye yayıldı.

Aydın Nazilli Atatürk Ortaokulu’nun ortakları arasında olduğu ‘’Karikatürlerle Matematik Öğreniyorum! (I am learning Math with comics!)’’ eTwinning projesi ile öğrenciler matematik dersini karikatürler yardımıyla eğlenerek öğreniyorlar ve hayal dünyalarını geliştirerek problem çözme becerileri kazanıyorlar. Matematik dersine karşı ön yargılarından kurtularak farklı bakış açıları kazanmaları proje etkinlikleri ile sağlanmaya çalışılıyor.

" Uzaktan eğitimde teknoloji kullanımı"

Nazilli Atatürk Ortaokulu Matematik öğretmeni Enes Özkan, öğrencileri ile yürüttüğü "Karikatürlerle Matematik Öğreniyorum" projesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Uzaktan eğitime geçtiğimiz bu günlerde teknoloji kullanımı ve etkileşimi altın çağını yaşamaktadır. Öğrenciler proje etkinlikleri ile öğrendikleri web 2.0 araçlarıyla hem çağa ayak uyduruyorlar hem de farklı ülkelerdeki ve ülkemizin farklı illerindeki öğrenciler ile iletişim kurarak sosyalleşmeye devam ediyorlar.”

"Bireyin mantıklı düşünmesini sağlayan bir sistem; matematik"

Matematiğin, bireyin mantıklı düşünmesini sağlayan bir sistem olarak kabul edildiğini ifade eden Özkan; “Matematik, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Matematik öğretiminin temel amacı; kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematiksel becerileri kazandırmak, problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde değerlendiren bir düşünce şekli kazandırmaktır. Bu amacı gerçekleştirirken, öğrencilerin matematik ile ilgili düşünceleri ve matematiğe bakış açısı çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin başarısında, matematik öğretimi için benimsenen yöntem çok önemlidir. Öğrencilerin matematiğin eğlenceli ve zevkli yönünü keşfetmelerini, onların derse aktif katılımlarını ve tartışma ortamları oluşturarak onların daha anlamlı öğrenmelerini sağlayabilecek görsel araçların kullanımı da önemlidir. Bu araçlardan biri de karikatürlerdir. Tüm bahsedilen bu temel fikirden yola çıkarak oluşturduğumuz projemiz ile öğrencilerin matematik öğrenme süreçlerini karikatürlerle ve web 2.0 araçları ile eğlenceli hale getirmektir” dedi.

"Uluslararası proje ortakları"

Öğretmen Enes Özkan, öğrencileri ile yürüttüğü "Karikatürlerle Matematik Öğreniyorum" adlı eTwinning projesi ortaklarından da söz ederek; “Projemizde Sinop / Boyabat Cumhuriyet Ortaokulu, Giresun / Bulancak ZüferMustafa Eriş Ortaokulu, Samsun / Tekkeköy Büyüklü İmam Hatip Ortaokulu, Van / İpekyolu Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hakkari / Yüksekova Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu, Tekirdağ / Çorlu Şahinler Ortaokulu, Zagreb, HırvatistanOsnovna kola Ivana Grane, Bjelovar, HırvatistanI. Osnovna kola Bjelovar, Pikorevci, HırvatistanOsnovna kola Matija Gubec olmak üzere Türkiye’den 8, Hırvatistan’dan 3 öğretmenin yer aldığı projede 83 öğrenci katılımı bulunmaktadır. Proje, bünyesinde birçok eğlenceli ve öğretici etkinlikler bulunmaktadır. Sizler de çocuklarınızın veya öğrencilerinizin bu etkinliklerden faydalanmalarını istiyorsanız projenin sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz” dedi.



