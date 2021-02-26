Kuşadası’nda kamyonet ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi Lunapark önünde meydana gelen trafik kazasında Hikmet D. yönetimindeki 09 AAH 585 plakalı kamyonet ile üzerinde iki kişi bulunan 09 BDH 82 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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