Aydın'da geri dönüşüm deposunda yangın paniği

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Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangında gökyüzü kara bulutla kaplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Söke Sanayi Sitesinde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. Seyfettin Karaca'ya ait depoda alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından 4 arazöz sevk edildi. Yangında yanan malzemeden kaynaklı yayılan is nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. alevlerden kaçırmak amacıyla depodaki atık malzemelerin bir kısmı kepçe yardımıyla çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürdü. Depoda büyük çapta hasara yolaçan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Bahattin ALBAYRAK

2021-03-01 20:27:56



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