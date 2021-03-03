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'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı Aydın'da

İHA

'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı Aydın'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilen ’Anadolu Gönül Yolu’ etkinliği kapsamında tüm ülkeyi dolaşacak AyYıldızlı şanlı Türk Bayrağı Muğla'dan Aydın'a geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilen ’Anadolu Gönül Yolu’ etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 81 ili dolaşacak Türk Bayrağı için devir teslim töreni Aydın Valiliği'nde gerçekleştirildi. Muğla'da korunma altında bulunan Elif Işıkelekoğlu refakatinde Aydın'a getirilen Türk Bayrağı, Aydın Valiliği'nde, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'ın katılımlarıyla, Aydın'ı temsil eden ve Aydın'da koruma altında olan Umut Develi'ye teslim edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda kalan gençlerin ilden ile taşıdığı ayyıldızlı bayrak, diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesi’nde göndere dikilecek. Umut Develi, teslim aldığı bayrağı bugün İzmir Valiliği'ne götürecek.

Törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağı'nın Aydın'a kadar ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Aksoy, "Bayrağımızın önemini, anlamını, geçmişte bayrak için kanlarını, canlarını veren atalarımızı çok iyi anlamak ve bizden sonraki kuşaklara da aktarmak durumundayız. Bu nedenle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizi bu etkinlik içerisinde yer almış olmaları da, diğer gençlerimizin de konuyu özümsemesi bakımından da oldukça önemli ve anlamlı buluyorum. Gençlerimizi kutluyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan da, “Anadolu Gönül Yolu etkinliği kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü ve Şehitler Günü sebebi ile milli değerlerin yüksek tutulması, vatan sevgisi ve bayrak bilincinin nakşedilmesi, şehitlik olgusu ve bilincinin yaşatılması amacıyla 1 Mart tarihinde başlayan, 18 Mart’ta Çanakkale şehitliğinde son bulacak olan etkinlik Ege Bölgesi'nde, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak, Kütahya ve Çanakkale olarak tamamlanacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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