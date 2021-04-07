Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’ne yeni dekan ataması gerçekleştirildi. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili olarak atandı.

Lisans eğitimini 19962000 yılları arasında Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında tamamlayan Prof. Dr. Ölçücü, Yüksek Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket ve Antrenman Bilimlerinde aldı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Ölçücü'ye yeni görevinde başarılar diledi.



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