Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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TUTUKLANDILAR

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Yadigar Genet ve Fatih Acar ile bu kişilerin geçişini organize ettiği iddia edilen Özcan V. ile Mahmut T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI (Aydın), (DHA)

2021-04-17 19:39:18



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