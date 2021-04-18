Uzman mezar taşları rehber eğitimi sona erdi

Aydın Turist Rehberleri OdasıATRO ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliği ile rehberlik eğitimi sona erdi.
514 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 gün süren,56 saatlik bu eğitimde 21 konu ders olarak işlendi. Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve mezar taşları uzmanları tarafından rehberlere “ online (çevrimiçi) olarak verilen bu eğitimlerde her gün 3 konu , günde 8 saatte anlatıldı. Türkiye Turist Rehberler Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı 34 ruhsatname sahibi düzenlenen, Türkiye Turist RehberliğiTUREB onaylı “ İslam Sonrası Defin Kültürü ve Mezar Taşları Sanatı “ adlı uzman rehber bu eğitimleri aldı. Eğitim sonunda yapılması gereken “ tatbikat gezisi ve uzmanlık sınavı “ ise pandemi şartlarının ağırlaşması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İleride yapılacak tatbikat gezisine katılan ve yapılacak sınav sonunda başarılı olan kursiyerlere “ Uzman Mezar Taşları Sertifikası” verilecek ve sicillerine “ Mezar Taşları Uzmanı “ olarak işlenecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.