Uzmanlar iklim değişikliğine karşı uyardı DSÖ, 2030-2050 yıllarına kadar her yıl 250 bin artı ölüm bekliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, iklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri hakkında bilgiler vererek, vatandaşları iklim değişikliğine karşı uyardı. Prof. Dr. Kiraz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 20302050 yıllarına kadar her yıl 250 bin artı ölüm beklediğini kaydetti.



ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, katıldığı televizyon programında iklim değişikliği ile birlikte karşılaşılacak hastalıklar ve 1 buçuk derecelik değişimin insan sağlığı üzerindeki etkilerini aktararak, Dünya Sağlık Örgütü’nün 20302050 yıllarına kadar her yıl 250 bin artı ölüm beklediğini belirtti. Prof. Dr. Kiraz, “Ölümlerin etkileyeceği gruplar, yaşlılar, 5 yaş altı çocuklar, ishal ve sıtma gibi hastalıklara yakalanma olabilirliği olan kırılgan gruplardır. Bu gruplarla ilgili çok acil bir şekilde erken uyarı sistemlerinin oluşturulması ve uyum politikalarının belirlenmesinde yarar görülmektedir. Eğer bunlar yapılmazsa kırılgan grupların çok büyük zarar göreceği belirtilmekte. Kırılgan gruplar zarar gördüğünde de en çok etkilenecek sektörün sağlık sektörü olduğu Covid19 sırasında yaşanan deneyimlerle ortaya çıkmıştır" dedi.

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