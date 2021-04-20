Aydın’da destekler 610 milyonu aştı

Pandemi ile mücadele kapsamında hükümet tarafından hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı, İl Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Arkun; “Şu ana kadar vatandaşlara aktarılan destekler Aydın’da 610 milyon TL’yi aşmış durumda” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı, İl Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Arkun, Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan destek ve yardımlar ile ilgili açıklama yaptı. AK Parti olarak sosyal devlet anlayışının gereği sosyal kalkınmayı gerçekleştirmeyi ve sosyal refahı arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Arkun; “Aileyi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, yaşlılarımızı, işçilerimizi, işverenlerimizi, emeklilerimizi, iş arayanlarımızı, ihtiyaç sahiplerimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi korumak görevini üstleniyoruz. Şu ana kadar Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı bugün itibariyle ülke genelinde 60 milyar TL’yi, ilimiz Aydın’da ise bu tutar 610 milyon TL’yi aşmış durumda. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 2021 Nisan ayı itibarıyla sağlanan desteklere bakıldığında ise Sosyal Destek Programının Faz 1 ayağında 26 bin 386 haneye 26 milyon 386 bin lira, Faz 2 ayağında 33 bin 631 haneye 33 milyon 631 bin lira ödeme yapan devletimiz, devam eden Faz 3 kapsamında 32 bin 607 haneye 32 milyon 607 bin lira destekte bulundu” dedi.

“32 bin çalışana kısa çalışma ödeneği verildi”

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağışlar ile ilgili de konuşan Arkun; “Biz bize yeteriz Türkiye kampanyası kapsamında da ihtiyaç sahibi 24 bin 857 haneye biner liralık ödemeler halinde aktarıldı. 33 bine yaklaşan çalışan için Normalleşme Desteği Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 32 bin 929 çalışana 280 milyon 57 bin lira ödeme yapıldı. Ayrıca Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 27 bin 957 çalışana, 122 milyon 136 bin 378 lira, İşsizlik Ödeneği ile de 12 bin 715 kişiye 64 milyon 871 bin 629 lira ödeme yapıldı. Toparlanma süreci ile birlikte normal çalışma düzenine geçen 22 bin 757 çalışana ise Normalleşme Desteği olarak 25 milyon 584 bin 937 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı” dedi.

“Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Hükümetin her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Arkun; “Sosyal Ekonomik Destek Ödemesi kapsamında Aydın’da vatandaşlarımıza Ocak, Şubat ve Mart aylarında 2 bin 29 ailemize, 2 bin 176 evladımıza toplam 7 milyon 158 bin 231,77 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra bakıma muhtaç engellilerimizin bakıcı aylıkları olarak Ocak Şubat ve Mart aylarında toplam 45 milyon 458 bin 548,38 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hizmet Modellerinden olan ücretsiz seyahat desteği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesine aktarılmak üzere Ocak ve Şubat aylarında 159 Araç için 318 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Milletimizden aldığı güçle güçlenerek yoluna devam eden hükümetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de güçlü desteğiyle kıymetli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edecektir” dedi.

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