Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaban hayatı için 24 saat görev başında

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ile Nazilli Şefliği KorumaKontrol ekipleri yaban hayatını korumak için 24 saat esası ile görev yapıyor.

Doğal yaşama ortamlarında serbest olarak yaşayan ve evcil olmayan bütün hayvan topluluklarını içine alan yaban hayatı için DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ile Nazilli Şefliği çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına dayalı çalışan ekipler, kurum bazında bazı faaliyetleri rutin olarak sürdürürken gelen ihbarları da değerlendiriyor. Ekipler, kanunlara uymayanlar hakkında cezai ve idari işlemler başlatıyorlar. Aydın DKMP yetkilileri vatandaşları yaban hayatının korunması için duyarlı olmaya davet ederek, vatandaşların mesai saatleri içerisinde 0256 213 01 03 nolu telefondan DKMP Aydın Şube Müdürlüğü'ne, 0256 313 11 79 nolu telefondan Nazilli Şefliği'ne, mesai saatleri dışında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ihbar birimlerine ulaşabileceklerini belirtti.

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