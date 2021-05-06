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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu satıldığını tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından eve şafak operasyonu düzenlendi. Hassas burun Arthur eşliğinde yapılan aramada 280 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 3.28 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan G.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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