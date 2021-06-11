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Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza

DHA

Nazilli Belediyespor'da Sefa Korkmaz'dan imza


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon son 5 haftaya 9 puan farkla geride giren takıma mucize bir şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör Mesut Toros'la yollarını şok bir şekilde ayırarak futbolseverleri şaşırtan Nazilli Belediyespor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde adım atmak için yeni sezonda 2'nci Lig'deki bütçenin netleşmesini bekleyen Nazilli, iç transferde Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Tamer Arıcı, Muhammed Ali Aydın, Burak Evren, Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile nikah tazeledikten sonra Sefa Korkmaz'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde Başkan Vekili Kadir Mutlu'nun katıldığı törenle imza atan defans oyuncusu, "Evimde kaldığım için mutluyum. Şampiyonluk hikayesinde yer aldığım kulübüm ile tekrar anlaşmak beni çok mutlu etti. Bu güzel camiada daha güzel başarılara imza atacağımıza canı yürekten inanıyorum. Herkes için hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-06-11 11:02:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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