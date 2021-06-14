Aydın’da konut satışları arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre Aydın’da Mayıs ayı içerisinde konut satışları arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da konut satışları 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında artarak bin 372 oldu. Bu satışların 400’ü ilk satış, 972’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3’lük payla 11. sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 36,8 azaldı

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 oranında azalış göstererek 239 oldu. 239 ipotekli satışın 50’si ilk satış, 189’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 560 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 17,8 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 63,7 arttı

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,7 oranında artış göstererek bin 133 oldu. Bu satışların 350’si ilk satış, 783’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 48 bin 606 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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