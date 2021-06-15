Aydın’da doğaya ilk kekliği Başkan Kaplan saldı

Aydın’a bağlı Koçarlı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Kent Ormanı’nda tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele amacıyla doğaya bu yıl ilk kez 500 adet kınalı keklik salımı yapıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Teknik Üretme İstasyonu’ndan temin edilen 500 adet kınalı keklik, Koçarlı Adnan Menderes Kent Ormanı’nda doğaya salındı. İlk kınalı kekliği beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte “Bir bin olsun” temennisiyle doğaya salan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, avcılardan kaçak yöntemlerle av yapmamalarını rica ederek hayvanları hep birlikte koruyup kollama çağrısında bulundu.

“Keklik salımı devam edecek”

Adnan Menderes Kent Ormanı’nda gerçekleşen kınalı keklik salımı etkinliğine, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, Aydın Meteoroloji İl Müdürü Musa Deveci, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Egemen İşcan, Koçarlı Belediye Meclis Üyesi Bahri Erdel ile Adnan Akdağ’ın yanı sıra bölgedeki mahalle muhtarları da katıldı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adnan Menderes Kent Ormanı ile birlikte Koçarlı’daki 20 mahalledeki farklı noktalarda da keklik salımı yapılacağını açıklayan Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İşcan, “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün 2021 yılı doğaya salım programı kapsamında Koçarlı’da 500 adet kınalı keklik tahsis edildi. Koçarlı Kent Ormanı’nda 100 adet kekliğimizi doğaya saldık. Geçen sene Çine ve Karacasu’da bin 500 adet kekliği doğaya salmıştık. Her yıl Bakanlığımızın belirlediği çerçevede salım gerçekleştiriyoruz. Keklik salımı bu yıl da farklı ilçelerimizde devam edecek” dedi.

“Yaban hayatını korumalıyız”

Adnan Menderes Kent Ormanı’nın yaban hayatının rahatsız edilmediği ve bir çok canlı türünün bölgede rahatça yaşayabildiği bir bölge olduğunu söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Yaban hayatı için su, güvenlik, barınma, beslenme konusunda elverişli imkanlara sahip olan Adnan Menderes Kent Ormanımız, doğal yaşamın korunması açısından önemli bir yere sahip. İnsanlarımız buraya ailesiyle ve dostlarıyla beraber piknik amaçlı geliyorlar. Burada avlanma kesinlikle yasaktır. Kekliğimiz yılda dört yumurta veriyor. Hızlı bir üremeyle bölgemizde de güzel bir görüntü oluşacağına inanıyoruz. Hem kekliğin barınma ortamı hem de Adnan Menderes Kent Ormanı’nın kendine has özelliğinden dolayı buraya salınmış olması da önemlidir. Ben Tarım ve Orman Bakanlımız nezdinde Orman Genel Müdürlüğümüz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Avcı arkadaşlarımızın kaçak yöntemlerle bu hayvanları avlamamalarını rica ediyorum. Bu hayvanları koruyup kollamalıyız. Yaban hayatı vazgeçilmez temel unsurlarından birisidir” ifadelerini kullandı.

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