Aydın’da 162 bin kişi sinemaya gitti

Ülke genelinde olduğu gibi pandemi engeline takılan, kültür sanat şehirlerinden olan Aydın’da son 1 yılda 237 sinema filmi, 97 tiyatro sahnelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Sinema, Tiyatro, Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk İstatistiklerini yayımladı. Koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da sinema filmi ve koltuk sayılarında azalma yaşandı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılında 28 sinema salonunda bulunan koltuk kapasitesi toplam 2 bin 853 oldu. 2020 yılında Aydın’da sinema salonlarında gösterilen film sayısı 237 oldu. Sinemalarda gösterilen yerli film sayısı 118 olurken, yabancı film sayısı 119 oldu.

2020 yılında Aydın’da gösterilen sinema filmlerini izleyenlerin sayısı 162 bin 661 kişi oldu. Yerli filmleri izleyenlerin sayısı 125 bin 213 olurken, yabancı filmleri izleyenlerin sayısı 37 bin 448 kişi oldu.

48 eser sahnelendi

2020 yılında 9 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 48 oldu. Bu eserler toplam olarak 97 kez sahnelendi. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 27 bin 338 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 48 eserin 40’ı yetişkin, 8’i çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 22 bin 68 kişi, çocuk oyunlarını ise 5 bin 270 kişi izledi.

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