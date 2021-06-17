Nazilli'de metruk binalar tespit edilerek yıkılıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Sümer Mahallesi’nde bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarına başladı.



Vatandaşlardan gelen talepleri yerinde değerlendirerek çalışmalarına yön veren Nazilli Belediyesi, Sümer Mahalle Muhtarı Erdoğan Dilbaz’ın isteği üzerinde bölgede bulunan metruk binaların yıkımına başladı. Çalışmaları yakından takip eden Muhtar Dilbaz, “Mahallemizde bulunan metruk evlerin yıkımı hususunda belediyemize başvurduk. Mahalle sakinlerimizin ve vatandaşlarımızın rahatsız olduğu ortamdan kurtulabilmesi için belediyemize yapmış olduğumuz müracaat kabul edildi ve yıkım çalışmalarına başladık. Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a, Fen İşleri Müdürümüz Erkan Taytaş’a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaların da aynı hızda devam edebilmesi için başarılar diliyorum” diye konuştu.



Metruk binaların can güvenliğini tehlikeye attığını ve görüntü kirliliğine neden olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Saha ekiplerimiz tarafından Nazillimiz genelinde metruk binaların tespiti yapılıyor. İlçemizin modern dokusunu bozan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan tüm noktalarda ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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