Masanın üstündeki kül tablasını çaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş restoranın bahçesinde bulunan masanın üzerindeki kül tablasını çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan genç adama restoran sahibi ‘’Allah yardımcısı olsun’’ dedi.

Olay, Türkmen Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akbaş isimli restoran sahibi sabah dükkanına geldiğinde masanın üzerindeki kül tablasının olmadığını fark etti. İş yerine ait güvenlik kameralarını kontrol etmesi üzerine, saat 05.30 sıralarında bir kişinin yolda yürüdüğü esnada kül tablasını fark edip masanın üzerinden aldığını gördü. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan restoran sahibi Akbaş, "Bu genç arkadaşımız sabaha karşı dükkanımızın önünden geçerken kirli bir kül tablasına kadar düşmüştür. Allah yardımcısı olsun’’ diyerek tepkisini gösterdi.

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