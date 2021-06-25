Söke Belediyesi YKS yapılacak okulları dezenfekte Etti

Söke Belediyesi hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kovid19 (korona virüs) ile mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2627 Haziran tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günü sınavların gerçekleştirileceği tüm okullarda sınıflar ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Sadece sınıflar değil okul koridorları, merdiven korkulukları gibi temas edilebilecek tüm noktalarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Pandeminin ilk başladığı günden bu yana mücadele çalışmalarına titizlikle devam edildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Ekiplerimiz planlama dahilinde sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyor. Toplum sağlığının korunması bizim için her zaman önemli ve öncelikli bir konu. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

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