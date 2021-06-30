Nazilli Belediyespor Mete ile imzaladı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, Pazarsporlu Mete Karahan'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Derince Belediyespor'dan kaleci Yunus Emre Genç'i renklerine bağlayan Naz-Naz, Mete ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pazarspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor formasını 30 maçta terleten genç futbolcu 2 kez fileleri sarstı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın NAZİLLİ, (DHA)

2021-06-30 10:58:40



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