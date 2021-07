UMKE’den nefes kesen tatbikat

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2021 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında 2830 Haziran 2021 tarihleri arasında Nazilli İlçesi tarihi Sümerbank Basma Fabrika Sahası içerisinde Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) temel eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği tarihi Basma Fabrikası içerisinde meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişi ekipleri tarafından kurtarılarak helikopterle hastanelere kaldırıldı.



Senaryo gereği fabrika sahası içerisindeki depolarda patlamaların ardından yangın meydana geldi. Acil Çağrı Merkezine ulaşan yangın ihbarına istinaden ilk aşamada bölgede bulunan itfaiye ekipleri, 112 ambulans ekibi ve 1 UMKE Timi olay yerine yönlendirildi. Yapılan ilk değerlendirme sonucu 3. derece yanığı olan kırmızı triyaj kodlu bir yaralı UMKE Timi refakatinde Jandarma Filo Komutanlığından temin edilen helikopterle ADÜ Hastanesine sevk edildi. İtfaiye tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları devam ettiği esnada kimyasal madde deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Acil Çağrı Merkezine patlama sonrası çok sayıda işçinin yaralandığı aynı zamanda kimyasal sızıntı olabileceği ihbarı yapıldı. Komuta kontrol Merkezi tarafından olay bölgesine ilave olarak 112 ambulans ekipleri, 5 UMKE Timi, İl AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri ve KBRN ekibi, Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik birimleri, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (AKUT, KIZILAY, EFAK, TRAC, UMUT) yönlendirildi.



AFAD tarafından yapılan olay yeri değerlendirmesi sonucu; kimyasal sızıntı tespit edilmemesinin ardından UMKE ekibi patlama bölgesinde 7 yeşil, 3 Kırmızı, 2 sarı triyaj kodlu toplam 12 yaralı tespit etti. Yaralılar UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne nakledilmek üzere afet bölgesinde kurulan Tıbbı Uç Noktaya taşındı. Yangın ve patlamadan etkilenerek 4 katlı bir binanın 3. katında mahsur kalan iki yaralı ip sistemleri yardımıyla tahliyesi yapılarak UMKE ekiplerine teslim edildi. Olay yerinin detaylı taramasında hasta ve yaralı kalmadığı, yangın ve kimyasal riskin bertaraf edildiği bilgisi teyit edilerek 101 kişinin katılımı ile başlatılan tatbikat tüm kurumların işbirliği içinde başarıyla tamamlandı.



Aydın İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz tatbikatla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Belirlenmiş bir senaryo gereği STK’larımız, UMKE ekiplerimiz, bölgeden diğer illerden katılan ekiplerimizle beraber bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere UMKE faaliyetleri acil sağlık hizmetleri faaliyetleri olağandışı ve olağanüstü gerçekleşen olaylarda müdahale ekiplerimiz. Tabi bu bir kültür. Özellikle 1999 depreminden sonra bu faaliyetlere Devletimiz müthiş bir ağırlık verdi ve özellikle 2003 yılından itibaren de gerek UMKE gerekse de AFAD’la beraber her yıl kendini güncelleyen her yıl daha mükemmel bir konuma gelen bir kurtarma faaliyeti tatbik ediliyor. İlimizde de şu anda bunun bir örneğini sergiliyoruz. Arkadaşlarımız kültürel olarak da bunu son derece gelişmiş bir hale de getirdiler. Devam eden faaliyetler şu anda sonuçlanmak üzere. Ben görev alan bütün ekiplerimize, yer tahsisini yapan Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’muza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesi kutluyorum. Son derece başarılı heyecan dolu bir tatbikat gerçekleşti. KBRN ekipleri, bir tren yolunda patlama bir tane de helikopterle aldığımız bir 3. derece yanık hastamız oldu. Şu anda da yukarıdan indirilen iple indirilen 2 tane hastamız daha mevcut olmak üzere toplam 12 hastamız mevcut toplamda müdahale edilen. Bunun için bütün UMKE ekipleri aramakurtarma ekiplerinin tamamı STK’ların tamamı bu faaliyetlerde bulundular" dedi.



UMKE Eğitmeni Seher Yaman, “Aydın 112 Efeler 2 nolu paramedik olarak görev yapıyorum. Bugün gerçeğini aratmayacak bir tatbikat gerçekleştirdik. Şu an çok yorulduk ama çok keyifli çok eğitici çok da gerçeğini aratmayacak derecede heyecanlı bir tatbikattı. İyi ki bu ekibin içindeyim. İyi ki UMKE’ci oldum. Bunun gönüllüsü ve bunun eğitmeniyim. Umarım daha güzel tatbikatlarda hem ilimizi tanıtmak hem mesleğimizi tanıtmak hem de vatandaşımıza güzel hizmetler sunabilmek adına devam edeceğimiz eğitimlerimiz olsun, tatbikatlarımız olsun” dedi.



Tatbikata katılan Recep Atabey, “Efeler 3 Nolu acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışıyorum. Burada bütün kurum amirlerimiz amirlerimize bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Ama ben en büyük teşekkürü 10 gün önce doğum yapan eşime buradan yapmak istiyorum. Buradan ona da bir mesaj göndermek istiyorum. Bunu yayınlarsanız gerçekten benim için de çok iyi olacak. Seni çok seviyorum aşkım" diye konuştu.



Dr.Sevgi Peke, Van dperemini yaşadığını ve UMKE'ye katıldığını ifade ederek, “Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum Hekim olarak. Acil hekimiyim. UMKE’ye neden katıldım? Öğrenciliğimin tıp fakültesinin 1. yılında Van depremini yaşayan bir depremzedeyim. Ondan sonra hayatımda bir şeyler değişti. Amcam da aynı zamanda doktor ve UMKE elemanlarına bu süreçte çok fazla yardımcı olmuştu. Çok hoşuma gitti gerçekten birilerine yardım edebilme duygusu çok güzeldi. Elimize böyle bir imkan sundular. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. UMKE, artık bir UMKE’ciyim. Ve çok mutluyum. Tatbikatlar çok güzeldi gerçekten. Gerçek bir deprem anını ya da gerçek ne derler gerçek afet dönemlerini çok güzel yansıttılar. Hatta fazlasıyla iyiydi. Bugün bir patlama sonucunda 12 yaralının olduğu bir enkaz alanına girdik. Her bir yaralıyı farklı farklı alanlara taşıdık. Gerçekten çok zordu ve gerçeği aratmadığını düşünüyorum. Bunun için de ekiplere, hazırlayanlara teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, tatbikat sonunda tatbikata katılan herkese ve destek veren ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri SHMYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu'na ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

