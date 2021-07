Aydın’da bamya hasadı ile birlikte kesicilerin yoğun mesaisi başladı

Türkiye’nin önemli bamya üretim merkezlerinden Aydın’da hasat dönemi ile birlikte bamya kesimi yapan vatandaşların da yoğun mesaisi başladı. Her aşaması binbir emek isteyen bamyalar hasadın ardından konserve için hazırlanırken, toptan satış bedelinin kilosu ise 7 lira oldu.

Bamya ekiminin yoğun olduğu Aydın’ın Koçarlı ve Efeler ilçelerinde günlük 10 tona yakın bamyanın hasadına başlandı. İki ilçede toplanan bamyalar, yıllardır merkez haline gelen Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde toplanarak kesimi yapılması için hanelere dağıtılıyor. Kilosu 75 kuruşa kesilen bamyalar, mahalle sakinlerinin de önemli geçim kaynağı olurken, günlük ortalama 6 ton kesim yapılıyor. Kalitesine göre ayrımı yapılan bamyalar konserve yapımı için hazırlanıyor.

“Mahallenin önemli geçim kaynaklarından”

Hasadı yapılan bamyalar, kesim için günlük ortalama 150 haneye dağıtılıyor. Mahalle sakinlerinin ev ekonomilerine de katkı sağlayan bamyalar, üreticileri olduğu kadar kesicileri de sevindiriyor. Kişi başı günlük ortalama 50 kilo bamya kesimi yaptıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Ünal Erkay “Buranın her zaman bamyası meşhur olmuştur, yıllardan beri bamya üretimi ve kesimi yapılıyor. Bamya kesimi yapmak bizler için iyi oluyor, aile ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Hasat edilen bamyalar hem üreticiye hem de bizlere kazandırıyor. Her gün bize gelen bamyaları birinci sınıf ikinci sınıf diye ayrımlarını yapıyoruz, kış mevsimi gelene kadar fabrikaların isteği doğrultusunda günlük kişi başı ortalama 50 kilo bamya kesimi yapıyoruz” dedi.

“Susuzluk etkilese de rekolteden memnunuz”

Sezon ortalarına doğru bamya hasadı hedeflerinin 20 ton olduğunu ifade eden bamya toptancısı Hüseyin Gökhan Günözer; “25 Haziran’da başladık, şu an için günlük ortalama 6 ton civarında ama hedefimiz günlük 20 tonun üzerinde. Kesimimiz bu yıl 75 kuruş olarak başladı. Koçarlı, Dedeköy, Nazilli’de dahil olmak üzere Aydın’ın birçok bölgesinden alım yapıyoruz. Şuandaki fabrika fiyatımız 7 TL, malın irili ufaklı olmasına göre değişiyor pazarcı fiyatımızda 88,5 TL arasında değişiyor. Günlük ortalama 56 ton arasında bamya kesimi yaptırıyoruz. Yıllardır Kardeşköy’ün yaz aylarındaki geçim kaynaklarından birisi bamya, ben de yaklaşık 10 yıldır bu işte çalışıyorum. Bamya sezonu Haziran 20’si gibi başlıyor, Ekim ayının 25’ine kadar fabrikalara mal gönderimimiz devam ediyor. Bu sene geçen seneye göre yüzde 10 civarında ekimlerde azalış olsa da rekoltemiz susuzluğa rağmen artışlar gösterdi. Bu sene yaşanan kuraklık etkisini gösterse de genel olarak rekolteden memnunuz. Genel olarak vatandaşlarımız bamya fiyatlarından memnun, kesicilerde fiyatlardan memnun. Kardeşköy zaten bu işi benimsiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.