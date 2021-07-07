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Başkan Öndeş, mahalle kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirdi

İHA

Başkan Öndeş, mahalle kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirdi

Germencik Belediyesi tarafından yapımları bir süredir devam eden iki mahalle kütüphanesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Hıdırbeyli Güzelleştirme Derneği Başkanı Nadire Erkek, Atatürk’ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu yazar M. Kemal Ulusu’nun katılımıyla BalatçıkMahallesi'nde Öğretmen Niyazi İn ve Hıdırbeyli Mahallesi'nde Çete Ayşe Mahalle Kütüphaneleri vatandaşların hizmetine sunuldu. Kitap bağışlarıyla oluşturulan ve 7’den 70’e herkese hitap eden kütüphaneler vatandaşlar tarafından büyük beğeni gördü.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Hıdırbeyli Çete Ayşe ve Balatçık Öğretmen Niyazi İn Mahalle Kütüphanelerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Atamızın kütüphanecisi merhum Nuri Ulusu’nun oğlu kıymetli yazar M. Kemal Ulusu’nun da teşrifleriyle gerçekleşen açılış törenlerine katılım gösteren, emeği geçen başta Nadire Erkek hanımefendi olmak üzere STK temsilcileri ve muhtarlarımız ile tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Modern ve aydın toplumların en önemli kurumlarından olan kütüphaneler bu anlamda ayrıca bir önem arz etmektedir. Kütüphanelerimizin ilçemize, mahallelerimize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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