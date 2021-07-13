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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Tarım personeline Kuş Gribi eğitimi verildi

İHA

İl Tarım personeline Kuş Gribi eğitimi verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline uygulamalı kuş gribi eğitimi verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kesintisiz olarak sürdürülmekte olan Kuş Gribi ile ilgili olarak bilinçlendirme, eğitim ve hazırlıklı olma çalışmaları kapsamında Aydın’da Kuş Gribi Hastalığına yönelik "Gerçek Boyutlu Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetim Eğitimi" yapıldı.
Eğitim, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sedat Ildız ve İl Müdürü Ahmet Ökdem tarafından açılışı yapılan ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından konu sorumlusu 3 Veteriner Hekim, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanı 2 Veteriner Hekim eğitimci olarak, 17 İlçe Müdürlüğünden 2’şer Veteriner Hekimin kursiyer olarak katılımıyla gerçekleştirildi. Masa başı teorik çalışmalar, soru alıştırmaları ve Efeler Serçeköy Mahallesi’nde uygulamalı saha çalışmaları gibi hastalığın hızlı bildirimi ve etkin mücadelesine yönelik konularda uygulamalar ile eğitim tamamlandı. Eğitime katılan personele, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Katılım Sertifikası” verildi.

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