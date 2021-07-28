Cinayete kurban giden Yağmur Tayhan son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide ölü bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Mehmet ve Ayşe Tayhan çiftinin 16 yaşındaki kızları Yağmur Tayhan üç gün önce öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığını belirleyerek çalışma başlatmıştı. Polis, genç kızı kendisinden 37 yaş büyük olan 53 yaşındaki N.C.'nin evinin terasında bıçakla öldürüp binanın yakınındaki bir arsaya attığını belirledi. Katil zanlısının aynı zamanda öldürülen Yağmur Tayhan'ın babasının işyeri komşusu olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen katil zanlısı N.C. kısa sürede polis ekipleri tarafından bir parkta yakalanmıştı.



Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Didim Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde Yağmur'un tabutuna gelinlik örtüldü. Yağmur'un anne ve babasının güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde akrabaları ve sevenleri tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Gözyaşlarının sel olup akarken, genç kızın anne ve babası ağıtları ile yürek dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi Didim Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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